Ahmed Lassoued la vita spezzata di un ragazzo di 21 anni | morto annegato per un tuffo

Da parmatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 21 anni è morto annegato nel fiume Taro durante un tuffo. La vittima, residente nella zona, è stata trovata senza vita nel corso di un intervento di soccorso. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori e trasferito alle autorità competenti per gli accertamenti. Il tragico episodio si aggiunge a un bilancio di diverse vittime registrate nel corso degli ultimi anni nello stesso fiume.

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La sua vita è stata spezzata a soli 21 anni. Annegato nelle acque del Taro, che tante vittime ha fatto negli ultimi anni. Ahmed Lassoued, tunisino di origine, viveva a San Polo di Torrile a casa dei cugini. Lavorava in un'azienda che si trova vicino al luogo della tragedia. Ahmed, che non sapeva. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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