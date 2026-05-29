Ahmed Lassoued la vita spezzata di un ragazzo di 21 anni | morto annegato per un tuffo

Notizia in breve

Un ragazzo di 21 anni è morto annegato nel fiume Taro durante un tuffo. La vittima, residente nella zona, è stata trovata senza vita nel corso di un intervento di soccorso. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori e trasferito alle autorità competenti per gli accertamenti. Il tragico episodio si aggiunge a un bilancio di diverse vittime registrate nel corso degli ultimi anni nello stesso fiume.