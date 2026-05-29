Il settore agrofarmaceutico, con un valore di un miliardo, si dirige verso innovazioni sotto la guida di Scaglia. La sua presidenza potrebbe cambiare i rapporti con le istituzioni, mentre il settore investe il doppio rispetto alla media industriale nazionale. È in atto una fase di crescita e rinnovamento, con investimenti significativi e un nuovo orientamento strategico.

? Domande chiave Come influenzerà la nuova presidenza Scaglia il rapporto con le istituzioni?. Perché il settore investe il doppio della media industriale nazionale?. Quali rischi corre il Made in Italy con le attuali norme europee?. Come verranno utilizzati i 30 milioni di euro destinati alla ricerca?.? In Breve Vicepresidente Vaghi affianca Scaglia per il mandato triennale di Agrofarma.. Settore investe 30 milioni di euro annui in ricerca e sviluppo.. Investimenti R&S pari al 3% del fatturato, doppio rispetto alla media Istat.. Il 12% dei 2000 addetti lavora nei laboratori di ricerca.. L’assemblea annuale di Agrofarma ha dato il mandato a Scaglia per guidare l’associazione nazionale delle imprese agrofarmaci nei prossimi tre anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrofarma: Scaglia guida il settore da 1 miliardo verso l’innovazione

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