Il sindaco di Agrigento ha chiesto ai candidati alle prossime elezioni di proporre piani concreti per sostenere artisti e giovani creativi, con particolare attenzione a biblioteche e teatri. Ha sottolineato che la cultura rappresenta il futuro della città e ha invitato i candidati a presentare proposte chiare su come intendono sviluppare il settore culturale. Sono state poste domande specifiche su eventuali progetti per rafforzare le strutture culturali locali.

? Domande chiave Come intendono Alonge e Sodano sostenere gli artisti e i giovani creativi?. Quali progetti concreti presenteranno i candidati per le biblioteche e i teatri?. Perché la gestione dei servizi essenziali sta oscurando il futuro culturale?. Cosa accadrà alla produzione intellettuale se la cultura resterà un semplice ornamento?.? In Breve Appello di Beniamino Biondi ai candidati Dino Alonge e Michele Sodano.. Ballottaggio ad Agrigento previsto tra dieci giorni.. Richiesta di sostegno concreto per artisti, scrittori e giovani creativi locali.. Proposta di integrare università, biblioteche e teatri nei bilanci comunali.. Beniamino... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, Biondi ai candidati: “La cultura è il destino della città

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