Il bando per le scuole prevede l’introduzione di programmi di educazione alimentare, con un focus su frutta e verdura. Confeuro sottolinea che questa iniziativa rappresenta un investimento strategico sia per la salute dei bambini sia per il settore agricolo. La proposta mira a promuovere l’assunzione di alimenti freschi e locali nelle mense scolastiche, rafforzando così il rapporto tra agricoltura e alimentazione nelle istituzioni educative.

Affinché il progetto possa esprimere pienamente il proprio potenziale educativo e sociale – prosegue Tiso – è fondamentale valorizzare il legame tra alimentazione, stagionalità e territorialità. Sarebbe auspicabile coinvolgere sempre di più i piccoli e medi produttori agricoli locali, così da trasmettere concretamente agli studenti il valore del contatto diretto con la terra, delle produzioni a chilometro zero e del rapporto autentico tra agricoltura, territorio e tradizioni”. Secondo Confeuro, il programma rappresenta anche un’importante occasione per rilanciare il tema dell’educazione alimentare nelle scuole italiane. “Occorre costruire una vera cultura della corretta alimentazione che possa formare le nuove generazioni in maniera consapevole e responsabile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Agricoltura, Confeuro: “Bene bando scuole. Introdurre educazione alimentare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Educazione alimentare, l’ASL Benevento parte dalle scuole dell’infanziaL’ASL di Benevento avvia un nuovo progetto di educazione alimentare rivolto alle scuole dell’infanzia.

Educazione alimentare, due volte al mese Rimini introduce il menu vegetale nelle scuoleA partire dall’8 aprile, le scuole di Rimini adotteranno un nuovo menu vegetale due volte al mese, un progetto promosso dal Comune in collaborazione...

Confcooperative, bene pubblicazione tempestiva del bando frutta nelle scuoleUna pubblicazione così tempestiva del bando ministeriale del programma Frutta nelle scuole, che fissa al 6 luglio il termine ultimo per presentare i progetti, garantirà per la prima volta l'avvio del ... ansa.it

Agricoltura, Confeuro: bene l’Ue sui fondi, ma servono misure concreteConfeuro ha seguito con grande attenzione la sessione pubblica dell’Agrifish, svoltasi ieri a Bruxelles, e accoglie positivamente le dichiarazioni del Commissario europeo all’Agricoltura Hansen, che ... irpinia24.it