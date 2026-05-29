Nel comune di Agrate, alcuni vandali hanno versato sale sulle radici di nuovi alberi, causando danni alle piante. Non sono state trovate tracce chiare di come abbiano raggiunto le radici senza lasciare segni evidenti. Il regolamento comunale prevede sanzioni specifiche per atti di sabotaggio contro il verde pubblico. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e valutare le conseguenze legali di questi atti di danneggiamento.

? Punti chiave Come hanno fatto i vandali a colpire le radici senza lasciare tracce?. Quali sanzioni prevede il regolamento comunale per questo specifico reato?. Chi sono i responsabili identificati dai tecnici durante la ricognizione?. Perché questo sabotaggio mette a rischio il clima di tutta Agrate?.? In Breve Sabotaggio avvenuto tra via Agrate e via don Cantini tramite versamento di sale.. Articolo 14 della Carta del verde prevede sanzioni pesantissime per i colpevoli.. Amministrazione Sironi chiede ai cittadini irrigazione costante per i nuovi fusti.. Il danno alle radici minaccia barriere naturali contro il surriscaldamento urbano.. Vandalismo silenzioso ad Agrate tra via Agrate e via don Cantini: i nuovi alberi piantati dal Comune sono stati colpiti da un sabotaggio con il sale mirato a uccidere le piante alle radici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrate, sabotaggio al verde: versano sale per uccidere i nuovi alberi

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