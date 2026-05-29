Aggressione dopo l’aperitivo | madre e figlia inseguite e colpite
Una madre e la figlia sono state inseguite e colpite dopo un aperitivo. L'aggressore le ha intercettate mentre camminavano in strada, seguendole a distanza. Quando la madre ha tentato di intervenire per proteggere la figlia, sono state spinte e colpite con calci e pugni. L'aggressore si è allontanato subito dopo. Le due donne sono state soccorse da un passante e trasportate in ospedale.
? Punti chiave Come ha fatto l'aggressore a intercettare le due donne lungo il percorso?. Cosa è successo esattamente quando la madre ha cercato di difendere la figlia?. Perché la giovane è svenuta proprio davanti al portone di casa?. Quali prove presenteranno i magistrati durante l'udienza di dicembre?.? In Breve Aggressione avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2022 a Oriolo Romano.. Madre ferita con prognosi di sette giorni dopo il pugno ricevuto dall'aggressore.. Inseguimento durato circa un chilometro tra il bar e l'abitazione delle vittime.. Udienza per violenza sessuale e lesioni prevista per il prossimo dicembre.. Una giovane di 25 anni e sua madre sono state vittime di una violenta aggressione a Oriolo Romano nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2022, dopo un aperitivo consumato in un bar locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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