Aggressione dopo l’aperitivo | madre e figlia inseguite e colpite

Notizia in breve

Una madre e la figlia sono state inseguite e colpite dopo un aperitivo. L'aggressore le ha intercettate mentre camminavano in strada, seguendole a distanza. Quando la madre ha tentato di intervenire per proteggere la figlia, sono state spinte e colpite con calci e pugni. L'aggressore si è allontanato subito dopo. Le due donne sono state soccorse da un passante e trasportate in ospedale.