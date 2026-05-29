Aggressione con la fiocina a Carvico Giuseppe Palazzolo resta in carcere | è ritenuto pericoloso
Un uomo è stato arrestato a Carvico dopo aver sparato con una fiocina a un pesce. Il soggetto è attualmente in carcere e considerato pericoloso. L’episodio è avvenuto il 29 maggio 2026, quando ha utilizzato un fucile subacqueo per sparare un dardo di 61,2 centimetri. La polizia ha confermato il fermo e la detenzione dell’uomo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sugli eventuali danni causati.
Carvico (Bergamo), 29 maggio 2026 – Ha sparato con fucile subacqueo un dardo metallico di 61,2 cm avente estremità appuntita, da una distanza di circa 50 cm e colpendo all’altezza del lato destro l’addome del pensionato sessantenne (è stato operato ed è ancora ricoverato) residente a Montevecchia, nel Lecchese. Resta in carcere il cinquantanovenne di Terno d’Isola, Giuseppe Palazzolo, detto Jonny, accusato di tentato omicidio. I fatti lunedì, nel primo pomeriggio nel parcheggio del supermercato Iperal, di Carvico. Il ferito era in auto con la moglie. Davanti al gip Graziosi, l’indagato assistito dall’avvocato d’ufficio, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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