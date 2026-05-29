Aggressione con la fiocina a Carvico Giuseppe Palazzolo resta in carcere | è ritenuto pericoloso

Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato a Carvico dopo aver sparato con una fiocina a un pesce. Il soggetto è attualmente in carcere e considerato pericoloso. L’episodio è avvenuto il 29 maggio 2026, quando ha utilizzato un fucile subacqueo per sparare un dardo di 61,2 centimetri. La polizia ha confermato il fermo e la detenzione dell’uomo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sugli eventuali danni causati.