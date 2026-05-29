Un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato in un'aggressione a Certosa. Gli aggressori, un gruppo con tatuaggi visibili, sono fuggiti verso il Bergamasco. La polizia sta cercando di identificare i membri del branco e ricostruire le modalità di fuga. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell'aggressione o sull'identità delle persone coinvolte. Le indagini sono in corso.

? Domande chiave Chi sono i membri del branco con i tatuaggi visibili?. Come hanno fatto gli aggressori a fuggire verso il Bergamasco?. Perché il giovane è stato scambiato per un membro rivale?. Quali legami collegano l'aggressione ai Latin Kings di Certosa?.? In Breve Indagini della Squadra Mobile su Latin Kings e fuga verso Treviglio.. Aggressori con tatuaggi fuggiti su treno verso il Bergamasco.. Ipotesi errore per diverbio pomeridiano tra gruppi di latinos.. Riferimenti a precedenti operazioni di polizia del 2013 contro gang.. Gianluca Ibarra Silvera, un giovane di 22 anni nato a Milano da una famiglia originaria dell’Ecuador, è morto nella notte in ospedale dopo essere stato aggredito lungo i binari della stazione di Certosa tra martedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione a Certosa: morto il 22enne, si cerca il branco con i coltelli

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Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Rissa in stazione a Milano, 22enne accoltellato è morto; Rissa a Milano, ucciso a coltellate un 22enne, il padre: Ho riconosciuto uno di loro, fate presto; Milano-Certosa, 22enne ucciso durante una rissa sui binari.

Roberto Damico Come sempre, devo far notare qualcosa. Non per polemizzare a tutti i costi, ma perché il doppio standard è diventato così sistematico che ignorarlo equivale a coprirlo. Ieri è morto un ragazzo a Milano. Colpito da altri ragazzi. Le indagini s x.com

Caccia all’uomo alla stazione Milano-Certosa: morto ragazzo di 22 anni accoltellato sul binario. Il fratello: Non li conoscevamoTragica aggressione nello scalo ferroviario a nord ovest della città. Gianluca Ibarra Silvera è deceduto al Fatebenefratelli dopo essere stato inseguito da una decina di persone, poi scappate su un tr ... ilgiorno.it

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