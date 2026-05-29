Aggressione a Certosa | morto il 22enne si cerca il branco con i coltelli
Un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato in un'aggressione a Certosa. Gli aggressori, un gruppo con tatuaggi visibili, sono fuggiti verso il Bergamasco. La polizia sta cercando di identificare i membri del branco e ricostruire le modalità di fuga. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell'aggressione o sull'identità delle persone coinvolte. Le indagini sono in corso.
? Domande chiave Chi sono i membri del branco con i tatuaggi visibili?. Come hanno fatto gli aggressori a fuggire verso il Bergamasco?. Perché il giovane è stato scambiato per un membro rivale?. Quali legami collegano l'aggressione ai Latin Kings di Certosa?.? In Breve Indagini della Squadra Mobile su Latin Kings e fuga verso Treviglio.. Aggressori con tatuaggi fuggiti su treno verso il Bergamasco.. Ipotesi errore per diverbio pomeridiano tra gruppi di latinos.. Riferimenti a precedenti operazioni di polizia del 2013 contro gang.. Gianluca Ibarra Silvera, un giovane di 22 anni nato a Milano da una famiglia originaria dell’Ecuador, è morto nella notte in ospedale dopo essere stato aggredito lungo i binari della stazione di Certosa tra martedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Milano Certosa, ucciso un 22enne: branco di 10 persone in fuga su un treno
Milano, 22enne morto accoltellato in una rissa alla stazione Certosa: si indaga sulle gangUn ragazzo di 22 anni è stato ucciso a Milano, colpito da un coltello durante una rissa tra gruppi di giovani avvenuta tra i binari della stazione...
Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Rissa in stazione a Milano, 22enne accoltellato è morto; Rissa a Milano, ucciso a coltellate un 22enne, il padre: Ho riconosciuto uno di loro, fate presto; Milano-Certosa, 22enne ucciso durante una rissa sui binari.
Gianluca Ibarra Silvera aveva 22 anni ed è morto in ospedale dopo l’aggressione avvenuta alla stazione di Milano Certosa la sera del 26 maggio. Il padre del ragazzo racconta di aver riconosciuto sui presunti aggressori alcuni tatuaggi legati alla gang MS13, facebook
Roberto Damico Come sempre, devo far notare qualcosa. Non per polemizzare a tutti i costi, ma perché il doppio standard è diventato così sistematico che ignorarlo equivale a coprirlo. Ieri è morto un ragazzo a Milano. Colpito da altri ragazzi. Le indagini s x.com
Caccia all’uomo alla stazione Milano-Certosa: morto ragazzo di 22 anni accoltellato sul binario. Il fratello: Non li conoscevamoTragica aggressione nello scalo ferroviario a nord ovest della città. Gianluca Ibarra Silvera è deceduto al Fatebenefratelli dopo essere stato inseguito da una decina di persone, poi scappate su un tr ... ilgiorno.it
Rissa in stazione a Milano, 22enne accoltellato è mortoLa vittima è un ragazzo di origine straniera, accoltellato in seguito a una rissa che avrebbe coinvolto diverse persone al binario 6 della stazione di Milano Certosa. Indaga la polizia E' morto il ... tg24.sky.it