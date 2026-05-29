Aggredita con la scopa e inseguita per strada col martello | arresto in comunità per il figlio 15enne

Notizia in breve

Un adolescente di 15 anni è stato arrestato e portato in comunità dopo aver aggredito la madre con il manico di una scopa, provocandole una frattura all’avambraccio sinistro con una prognosi di trenta giorni. L’episodio è avvenuto nel giugno 2025 in una cittadina del Leccese, dove l’adolescente ha anche inseguito la madre per strada con un martello.