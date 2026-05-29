Aggredita con la scopa e inseguita per strada col martello | arresto in comunità per il figlio 15enne

Da lecceprima.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un adolescente di 15 anni è stato arrestato e portato in comunità dopo aver aggredito la madre con il manico di una scopa, provocandole una frattura all’avambraccio sinistro con una prognosi di trenta giorni. L’episodio è avvenuto nel giugno 2025 in una cittadina del Leccese, dove l’adolescente ha anche inseguito la madre per strada con un martello.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

LECCE - Nel giugno 2025, in una cittadina del Leccese, un adolescente colpisce la madre con il manico di una scopa, causandole una frattura all’avambraccio sinistro con una prognosi di trenta giorni. È l’inizio di una escalation di soprusi durata quasi un anno, al termine della quale oggi il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

«Io, aggredita dagli ultras del Venezia sul vaporetto: presa per il collo e a pugni in faccia. Poi inseguita con il mio fidanzato»Una donna ha raccontato di essere stata aggredita da alcuni ultras del Venezia mentre si trovava su un vaporetto a Venezia.

Rapina a un 15enne col machete, presi due aggressori ragazzini: in comunitàDue minori sono stati arrestati dopo aver rapinato un quindicenne e averlo minacciato con un machete.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web