Aggredita con la scopa e inseguita per strada col martello | arresto in comunità per il figlio 15enne
Un adolescente di 15 anni è stato arrestato e portato in comunità dopo aver aggredito la madre con il manico di una scopa, provocandole una frattura all’avambraccio sinistro con una prognosi di trenta giorni. L’episodio è avvenuto nel giugno 2025 in una cittadina del Leccese, dove l’adolescente ha anche inseguito la madre per strada con un martello.
LECCE - Nel giugno 2025, in una cittadina del Leccese, un adolescente colpisce la madre con il manico di una scopa, causandole una frattura all’avambraccio sinistro con una prognosi di trenta giorni. È l’inizio di una escalation di soprusi durata quasi un anno, al termine della quale oggi il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie e thread social correlati
«Io, aggredita dagli ultras del Venezia sul vaporetto: presa per il collo e a pugni in faccia. Poi inseguita con il mio fidanzato»Una donna ha raccontato di essere stata aggredita da alcuni ultras del Venezia mentre si trovava su un vaporetto a Venezia.
Rapina a un 15enne col machete, presi due aggressori ragazzini: in comunitàDue minori sono stati arrestati dopo aver rapinato un quindicenne e averlo minacciato con un machete.