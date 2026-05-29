Affitti brevi | dal 2026 scatta la partita IVA dopo il secondo immobile

Dal 2026, chi gestisce affitti brevi con più di due immobili dovrà aprire una partita IVA. Il guadagno netto si ridurrà a partire dal terzo immobile, secondo le nuove regole. Le norme di sicurezza obbligano inoltre all’installazione di estintori in ogni struttura. Queste modifiche interessano i proprietari che operano nel settore degli affitti temporanei e comportano nuove procedure fiscali e di sicurezza.

? Punti chiave Come cambierà il guadagno netto dal terzo immobile gestito?. Perché le nuove regole di sicurezza obbligano a installare estintori?. Quali sanzioni rischia chi non comunica i dati alla Questura?. Quanto aumenteranno i prezzi degli hotel dopo il blocco degli affitti?.? In Breve Cedolare secca al 21% sul primo immobile e al 26% sul secondo.. Codice Identificativo Nazionale obbligatorio dal 1 gennaio 2025 per tracciabilità proprietà.. Andrea Segre propone limiti tra il 10% e il 15% per zona.. Johnny Malerba avverte rischio aumento prezzi hotel del 25% come a Barcellona..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Affitti brevi: dal 2026 scatta lobbligo di Partita IVA

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