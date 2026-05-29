Affaire Ugo Poggi l' UdC a Noi moderati | Ha scelto sulla base di proprie valutazioni e perplessità

Da viterbotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex magistrato coinvolto in un procedimento giudiziario ha deciso di lasciare la sua posizione, motivando la scelta con valutazioni personali e dubbi. La decisione è stata annunciata attraverso una breve dichiarazione, in cui si sottolinea che il passo è stato compiuto in autonomia. La notizia ha attirato l’attenzione di alcuni rappresentanti politici, che hanno commentato la vicenda con brevi dichiarazioni.

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Cinque minuti di notorietà. Alla fine, anche Noi moderati hanno avuto i loro cinque minuti di pubblicità. Evidentemente, non essendo riusciti a conquistarla durante la campagna elettorale nel Viterbese, hanno deciso di cercarla con qualche comunicato sopra le righe.Governatori, ancora una volta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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