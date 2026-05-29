Affaire Ugo Poggi l' UdC a Noi moderati | Ha scelto sulla base di proprie valutazioni e perplessità

Notizia in breve

L’ex magistrato coinvolto in un procedimento giudiziario ha deciso di lasciare la sua posizione, motivando la scelta con valutazioni personali e dubbi. La decisione è stata annunciata attraverso una breve dichiarazione, in cui si sottolinea che il passo è stato compiuto in autonomia. La notizia ha attirato l’attenzione di alcuni rappresentanti politici, che hanno commentato la vicenda con brevi dichiarazioni.