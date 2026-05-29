Affaire Ugo Poggi l' UdC a Noi moderati | Ha scelto sulla base di proprie valutazioni e perplessità
L’ex magistrato coinvolto in un procedimento giudiziario ha deciso di lasciare la sua posizione, motivando la scelta con valutazioni personali e dubbi. La decisione è stata annunciata attraverso una breve dichiarazione, in cui si sottolinea che il passo è stato compiuto in autonomia. La notizia ha attirato l’attenzione di alcuni rappresentanti politici, che hanno commentato la vicenda con brevi dichiarazioni.
Cinque minuti di notorietà. Alla fine, anche Noi moderati hanno avuto i loro cinque minuti di pubblicità. Evidentemente, non essendo riusciti a conquistarla durante la campagna elettorale nel Viterbese, hanno deciso di cercarla con qualche comunicato sopra le righe.Governatori, ancora una volta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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