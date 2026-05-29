Addio bonus cultura | arriva la Carta Valore per i nuovi diplomati

Notizia in breve

Dal 2024, i diplomati che ottengono almeno 100 punti con lode riceveranno automaticamente la Carta Valore, senza dover presentare una domanda. La nuova misura sostituisce il bonus cultura, che prevedeva un credito di 500 euro per i giovani tra i 18 e i 19 anni. La Carta Valore sarà utilizzabile per acquisti culturali e digitali, con un importo variabile in base ai voti conseguiti. La modifica riguarda esclusivamente i diplomati, mentre per gli altri non sono previste variazioni.