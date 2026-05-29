Addio bonus cultura | arriva la Carta Valore per i nuovi diplomati
Dal 2024, i diplomati che ottengono almeno 100 punti con lode riceveranno automaticamente la Carta Valore, senza dover presentare una domanda. La nuova misura sostituisce il bonus cultura, che prevedeva un credito di 500 euro per i giovani tra i 18 e i 19 anni. La Carta Valore sarà utilizzabile per acquisti culturali e digitali, con un importo variabile in base ai voti conseguiti. La modifica riguarda esclusivamente i diplomati, mentre per gli altri non sono previste variazioni.
? Punti chiave Chi riceverà il bonus senza dover presentare alcuna domanda formale?. Come cambiano le regole per chi ottiene cento con lode?. Quando verranno erogati effettivamente i fondi per i nuovi diplomati?. Cosa potrà acquistare concretamente un giovane con la nuova Carta Valore?.? In Breve Erogazione prevista nel 2027 per studenti diplomati nel corso dell'anno 20252026.. Assegnazione automatica tramite SPID o CIE su Carta Giovani Nazionale e App IO.. Bonus non influisce sul reddito imponibile e non incide sul calcolo ISEE.. Esercenti convenzionati devono trasmettere le fatture entro 90 giorni dalle transazioni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
ADDIO vecchi Bonus Cultura: Arriva la Carta Valore 2026!
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