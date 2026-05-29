Il 29 maggio 2026 è stata firmata una convenzione tra l’Educandato Statale Setti Carraro e la Città Metropolitana di Milano. La città metropolitana si occuperà ora di pagare le utenze e le spese di manutenzione, che prima erano a carico della scuola. La decisione elimina le rette per gli studenti frequentanti l’istituto. La convenzione stabilisce che la gestione dei costi di servizi e manutenzione passi alla Città Metropolitana.

Milano, 29 maggio 2026 – Rette addio all’Educandato Statale Setti Carraro di Milano: “È stata firmata una convenzione con la Città Metropolitana che ora paga le spese per le utenze e la manutenzione, prima a carico della scuola”. Giorgio Ragusa, rettore dell’Educandato, spiega la novità dall’ anno scolastico 202627. Mensa e normative. La retta per il semiconvitto inizialmente ammontava a circa duemila euro e comprendeva utenze, manutenzione e mensa; quest’anno è scesa a 1.100 euro e comprendeva solo la mensa. Che si è deciso di affidare a una ditta esterna: “La gestirà, sempre cucinando in loco, e sarà aperta anche agli alunni non semiconvittori: non ci sarà più un costo forfetizzato ma si pagheranno solo i pasti effettivamente consumati”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio alle rette, ecco la svolta del Setti Carraro: Città Metropolitana pagherà utenze e manutenzione

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