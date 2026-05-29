Addio a Michele Ramundo | scompare il grande magistrato di Pescara

Notizia in breve

È morto Michele Ramundo, noto magistrato di Pescara. Ha esercitato il suo ruolo tra Pescara e L'Aquila, lasciando un segno nel sistema giudiziario locale. La sua carriera si è concentrata su casi di rilievo e ha avuto un impatto sulla comunità attraverso il suo lavoro. La scomparsa di Ramundo è stata annunciata ufficialmente. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, che ricordano la sua attività professionale.