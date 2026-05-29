Addio a Michele Ramundo | scompare il grande magistrato di Pescara
È morto Michele Ramundo, noto magistrato di Pescara. Ha esercitato il suo ruolo tra Pescara e L'Aquila, lasciando un segno nel sistema giudiziario locale. La sua carriera si è concentrata su casi di rilievo e ha avuto un impatto sulla comunità attraverso il suo lavoro. La scomparsa di Ramundo è stata annunciata ufficialmente. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, che ricordano la sua attività professionale.
? Domande chiave Chi era l'uomo che ha segnato la giustizia tra Pescara e L'Aquila?. Come ha influenzato il tessuto sociale della città il suo operato?. Dove si terranno i momenti per rendere omaggio alla sua memoria?. Quali ruoli di altissimo prestigio ha ricoperto durante la sua carriera?.? In Breve Funerale sabato 30 maggio ore 16 presso santuario via Vespucci.. Sepoltura prevista nel cimitero di Rosciano dopo la cerimonia.. Famiglia composta dalla moglie Anna, tre figli e quattro nipoti.. Carriera include presidenza tribunale dell'Aquila e onorificenza Gran Croce.. Pescara piange Michele Ramundo, ex procuratore della e figura di rilievo per la magistratura locale, deceduto nella sua abitazione in piazza della Marina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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