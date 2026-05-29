Addio a Maurizio Maffi il chirurgo che operava le ginocchia dei campioni e i bimbi poveri d' Etiopia

Da bresciatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il chirurgo ortopedico Maurizio Maffi, 70 anni, è deceduto a causa di una grave malattia. Residente a Corte Franca, era noto per aver operato le ginocchia di atleti e bambini poveri in Etiopia. La sua morte rappresenta una perdita per il settore medico locale. Maffi aveva una lunga carriera dedicata alla chirurgia ortopedica e si era distinto per il suo impegno in interventi umanitari.

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Brescia perde uno dei suoi chirurghi ortopedici più stimati. Il dottor Maurizio Maffi, 70 anni, residente a Corte Franca, è morto dopo una lunga e grave malattia. Per anni ha guidato la Sezione IV di Ortopedia dell'Istituto Clinico Sant'Anna di Brescia, dove si era specializzato nelle patologie. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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