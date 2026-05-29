Addio a James Valentine | star e fan si riuniscono per l’ultimo saluto
Celebrità e fan si sono radunate per l’ultimo saluto a James Valentine, conduttore televisivo deceduto. Sul luogo sono arrivati colleghi e amici, alcuni dei quali hanno condiviso ricordi e parole di affetto. La cerimonia ha visto anche la presenza di numerosi supporter, che hanno portato fiori e acceso candele. Non sono state rese note le modalità con cui Valentine ha affrontato gli ultimi momenti della sua vita.
? Domande chiave Chi sono le celebrità presenti al tributo per il conduttore?. Come ha scelto di affrontare gli ultimi momenti della sua vita?. Quali artisti hanno suonato per l'ultimo saluto musicale?. Perché la testimonianza di una fedele ascoltatrice ha commosso la sala?.? In Breve Partecipazione di Sam Mostyn, Julia Morris, Gretel Killeen e Richard Roxburgh al Sydney Town Hall.. Testimonianze di Matt Moran e David Hobson durante la cerimonia al Sydney Town Hall.. Esibizioni musicali di Jimmy Barnes, Mahalia Barnes e Paul Kelly per l'ultimo saluto.. Carriera iniziata nel 1987 alla ABC TV prima della conduzione radiofonica pomeridiana.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Addio a James Valentine: scompare la voce iconica di SydneyIl 23 aprile 2026, a Sydney, è deceduto James Valentine, noto come conduttore della ABC e musicista con la band dei Models.
Leggi anche: Ultimo, i fan si riuniscono al Gianicolo: flashmob al tramonto