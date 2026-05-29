Addio a James Valentine | star e fan si riuniscono per l’ultimo saluto

Notizia in breve

Celebrità e fan si sono radunate per l’ultimo saluto a James Valentine, conduttore televisivo deceduto. Sul luogo sono arrivati colleghi e amici, alcuni dei quali hanno condiviso ricordi e parole di affetto. La cerimonia ha visto anche la presenza di numerosi supporter, che hanno portato fiori e acceso candele. Non sono state rese note le modalità con cui Valentine ha affrontato gli ultimi momenti della sua vita.