Addio a Graziano Mazzoni Veterano del Palio cittadino

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Graziano Mazzoni, veterano del Palio cittadino, è deceduto. La notizia è stata annunciata dal Rione Santa Maria, che ha condiviso il messaggio di addio. In breve tempo, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio e saluto da parte della comunità locale. La scomparsa di Mazzoni ha suscitato reazioni di riconoscimento e vicinanza tra i residenti.

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In pochi minuti, in risposta al messaggio con cui il Rione Santa Maria ha dato l’annuncio della scomparsa di Graziano Mazzoni, si sono moltiplicati i messaggi di saluto e di cordoglio da parte di tutta la comunità. Da alcuni anni in pensione, aveva trascorso una vita nella sua officina di carrozziere. Aveva 86 anni, ma fino a pochi giorni fa stava bene. Poi, dopo un malore, il tracollo che lo ha portato alla fine. Appassionato di tiro con l’arco, era stato fra i fondatori del Rione del quartiere del Duomo, "un veterano che ha camminato con noi sin dagli inizi- ricorda la nota pubblicata sui social -lasciando un segno indelebile". Più volte vincitore del Palio cittadino, è stato ottimo arciere, capitano e responsabile del gruppo arcieri del Rione, ma anche presidente per due mandati della Compagnia Arcieri Città di Pescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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