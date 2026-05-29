addio a gabriella grandolini morta a 58 anni per colangiocarcinoma una cancro aggressivo diagnosticato nel 2023

Gabriella Grandolini è morta a 58 anni a causa di un colangiocarcinoma, un cancro aggressivo diagnosticato nel 2023. Negli ultimi giorni, le sue condizioni sono peggiorate, portandola al ricovero nel reparto di terapia intensiva di un grande ospedale romano. Dopo un ricovero che è durato diversi giorni, è deceduta nel reparto di terapia intensiva.

Negli ultimi giorni, a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute, Gabriella è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove è deceduta. Lascia il marito Antonio Romani e i due figli, Carolina e Gabriele Addio a Gabriella Grandolini, morta a 58. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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