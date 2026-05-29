I funerali di una quindicenne si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di san Michele Arcangelo a Vignole. La comunità si è raccolta in silenzio attorno alla famiglia, dopo la morte della ragazza, avvenuta a causa di una malattia. La cerimonia si è conclusa con un momento di preghiera e commozione. Nessun dettaglio sulla causa della morte è stato reso noto pubblicamente. La famiglia ha ricevuto il sostegno di amici e vicini durante la cerimonia.

Quarrata, 29 maggio 2026 – In doloroso silenzio ieri pomeriggio la comunità di Vignole si è stretta intorno alla famiglia di Enya Piccoli, nella chiesa di san Michele Arcangelo, dove si sono svolti i funerali della quindicenne. «Oggi siamo qui tutti insieme a darle l’ultimo saluto e tutti i nostri cuori si sono uniti in un cuore solo. Verrebbe voglia di tacere perché è impossibile trovare le parole per consolare i genitori Giovanni e Irene, e la sorellina di Enya, ma la forza per andare avanti di fronte a una tragedia così grande si trova nelle parole del Vangelo e nella vicinanza di una comunità intera» ha detto il parroco don Eusebio dall’altare durante l’omelia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Enya, fiore di ibisco: “Siamo un cuore solo”. Tutti intorno alla famiglia della piccola uccisa da un male

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