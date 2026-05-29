Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, è morto. La notizia è stata diffusa da fonti vicine all’associazione. Petrini è stato riconosciuto come una figura centrale nel movimento che promuoveva il cibo di qualità e la tutela delle tradizioni alimentari italiane. La sua morte ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio, sottolineando il ruolo che ha avuto nel promuovere il “Made in Italy” e la cultura gastronomica. Non sono stati comunicati dettagli sulle circostanze del decesso.

Chi ha avuto modo di leggermi o di seguirmi in questi ultimi. lo sa: non sono per certo un professionista dell'arte di scrivere. Fondamentalmente sono solo un meditabondo che scribacchia, che raccoglie informazioni e pensieri da fonti globali e che di mia sponte, di momento in momento, impugna una penna.. la intinge nel calamaio e ne getta l’inchiostro su un foglio bianco (..un piccolo imprenditore prestato ad un “etereo giornalismo”?). Non scrivo per trarne profitto, ma per dare pace all'anima. Quando il mio spirito ne sente il bisogno, nasce l'urgenza di liberare i miei pensieri più complessi: quelli che la mia mente intreccia coi ricordi del mondo che ho vissuto, nati lavorando in molti luoghi diversi del nostro pianeta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Carlin Petrini, il creatore di Slow Food: il nostro Re incoronato nel paradiso de "il vero Made in Italy"

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