Il conduttore di Rete 4 ha annunciato che dal 1° giugno andrà in pensione, lasciando la conduzione del programma di approfondimento. Nell’ultima puntata stagionale, trasmessa giovedì 28 maggio, ha comunicato questa decisione ai telespettatori. È stato anche annunciato il nome del suo successore, che prenderà il suo posto a partire dalla prossima stagione televisiva. La trasmissione continuerà con una nuova conduzione.

Nell’ultima puntata stagionale di Dritto e rovescio, andata in onda giovedì 28 maggio, Paolo Del Debbio ha annunciato al pubblico di Rete 4 che dal 1° giugno andrà ufficialmente in pensione. Questo però non comporta un addio dalla tv, ma solo alcuni cambiamenti a partire dalla prossima estate. “Devo dire che la cosa non mi rende particolarmente triste”, ha scherzato Del Debbio durante uno scambio di battute con gli ospiti in studio. Il giornalista ha poi aggiunto una precisazione importante per i suoi telespettatori: “Continuo a lavorare comunque”. Il pensionamento di Del Debbio comporterà infatti un cambio nella conduzione di 4 di sera, il programma di approfondimento del preserale di Rete 4 che il giornalista ha guidato fino ad oggi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Addio a 4 di sera: Del Debbio in pensione, ecco chi prende il suo posto e cosa succede ora

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