Accordo Washington | il rischio che l’Artsakh venga cancellato dal piano
L'accordo firmato a Washington potrebbe portare alla cancellazione dell'Artsakh dal piano negoziale. Sono emersi dettagli non dichiarati che sollevano domande sul contenuto reale dell'intesa. Inoltre, l'Italia ha espresso sostegno a un assetto che non tiene conto dell'identità della regione. La questione riguarda principalmente le implicazioni legali e territoriali dell'accordo e le possibili conseguenze per le parti coinvolte. Al momento, non sono stati forniti chiarimenti ufficiali sui punti non divulgati.
? Domande chiave Cosa nascondono i dettagli non dichiarati dell'accordo firmato a Washington?. Perché l'Italia sostiene un assetto che ignora l'identità dell'Artsakh?. Come influirà il silenzio sui documenti ufficiali sui luoghi sacri?. Chi pagherà il prezzo della stabilità imposta dalle grandi potenze?.? In Breve Accordo ricalca i confini stabiliti in epoca sovietica da Stalin.. L'assenza del nome Artsakh nei documenti ignora l'identità locale.. Il silenzio diplomatico minaccia chiese e cimiteri del Nagorno.. Le potenze occidentali come l'Italia sostengono il diritto internazionale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso. Parlando con i giornalisti a Nuova Delhi, ha spiegato che Washington sperava di avere novità già nella serata d facebook
La cosa meravigliosa è che non ha detto neanche UNA cosa su cui Trump sia d’accordo. x.com
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