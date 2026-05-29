Accordo Washington | il rischio che l’Artsakh venga cancellato dal piano

Notizia in breve

L'accordo firmato a Washington potrebbe portare alla cancellazione dell'Artsakh dal piano negoziale. Sono emersi dettagli non dichiarati che sollevano domande sul contenuto reale dell'intesa. Inoltre, l'Italia ha espresso sostegno a un assetto che non tiene conto dell'identità della regione. La questione riguarda principalmente le implicazioni legali e territoriali dell'accordo e le possibili conseguenze per le parti coinvolte. Al momento, non sono stati forniti chiarimenti ufficiali sui punti non divulgati.