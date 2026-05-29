Un accordo triennale è stato firmato tra l’Autorità di Bacino e l’Alto Calore per migliorare il servizio idrico. L’intesa prevede il monitoraggio delle risorse idriche, l’individuazione di nuove fonti e interventi per rendere più efficienti le reti di distribuzione. L’obiettivo è garantire un servizio più stabile e affidabile ai cittadini delle aree coinvolte.

Autorità di Bacino e Alto Calore firmano un’intesa triennale: monitoraggio, nuove fonti e miglioramento del servizio idrico per i cittadini. Rafforzare la governance del servizio idrico integrato in Irpinia e nel Sannio, mediante un’intesa volta e mettere in rete dati, conoscenze e progettualità, al fine di garantire il diritto di accesso all’acqua, bene comune, da parte dei cittadini. Con questo spirito la dottoressa Vera Corbelli, segretario generale dell’Autorità Distrettuale di Bacino dell’Appenino Meridionale e l’amministratore unico dell’Alto Calore Servizi S.p.A. prof. Avv. Alfonsina De Felice hanno sottoscritto una convenzione quadro, di durata triennale, finalizzata alla cooperazione tra i due enti per la gestione e la governance integrata e sostenibile della risorsa idrica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Accordo sull’acqua: intesa Irpinia?Sannio per reti più efficienti

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