A Villa Vittoria il party Red Bull
Sabato 30 maggio, Villa Vittoria si è riempita di energia durante il party “Red Bull Riders Night”. La serata ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e atleti, con musica e spettacoli dal vivo. Le luci e il rumore delle esibizioni hanno animato l’intera location, creando un’atmosfera vibrante e movimentata. La serata si è conclusa con un grande successo tra i presenti.
Sabato 30 maggio l’altrove mette le ali e Villa Vittoria vibra di l’adrenalina allo stato puro ospitando il party “Red Bull Riders Night”. Musica a cura di dj Alex Effe e Luca Lucarelli. Prenota il tuo tavolo al +39 347 2659882. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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