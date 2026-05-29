A Villa Vittoria il party Red Bull

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, Villa Vittoria si è riempita di energia durante il party “Red Bull Riders Night”. La serata ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e atleti, con musica e spettacoli dal vivo. Le luci e il rumore delle esibizioni hanno animato l’intera location, creando un’atmosfera vibrante e movimentata. La serata si è conclusa con un grande successo tra i presenti.