A Terni si scrive il futuro | l’Unipg lavora per creare il dipartimento sull’AI

A Terni si sta lavorando all’apertura di un nuovo dipartimento dell’Università degli Studi di Perugia dedicato all’intelligenza artificiale. L’iniziativa prevede anche l’attivazione di un corso di laurea specifico. Questa decisione fa parte di un progetto di sviluppo dell’ateneo, approvato dal rettore, che mira a rafforzare la presenza dell’università nella città e a promuovere studi e ricerca nel settore dell’AI. È il quindicesimo dipartimento dell’ateneo.

Un nuovo corso di laurea e quello che è un punto fermo nei progetti della governace del rettore Massimiliano Marianelli: l’apertura del quindicesimo dipartimento dell’Università degli Studi di Perugia, quello di Terni.Un dipartimento all’avanguardia, imperniato sull’intelligenza artificiale e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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