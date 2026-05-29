a spasso tra sapori tradizioni e artigianato

Dal 29 maggio al 2 giugno, si terrà un evento di cinque giorni con oltre mille artigiani provenienti da cinquanta paesi. L’appuntamento si svolgerà ogni giorno dalle 10 alle 22, offrendo un percorso tra tradizioni, sapori e artigianato. L’evento coinvolge artisti e produttori di diverse nazionalità, presentando le loro creazioni e specialità. La manifestazione si svolge in un’area dedicata a promuovere il patrimonio culturale e le produzioni artigianali internazionali.

Alla scoperta dell’artigianato e delle tradizioni, ma anche dei sapori. Un viaggio di cinque giorni tra più di mille artigiani provenienti da cinquanta paesi si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno dalle 10 alle 22.30 a Fieramilano Rho: è ’Anteprima d’estate’. L’evento è promosso da Artigiano in Fiera con ingresso gratuito. L’esperienza proposta ai visitatori è un percorso tra tutte le regioni italiane, da Nord a Sud dello Stivale, e tra i continenti d’Europa, Africa, Asia e America tra tessuti e abiti leggeri, gioielli ispirati alla natura, creazioni artistiche luminose, soluzioni di design per la casa e l’outdoor, accessori per il viaggio e il tempo libero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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