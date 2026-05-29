A spasso fra storia arte e cinema | ecco la seconda edizione delle Narni Kids Map

Notizia in breve

Durante la presentazione della seconda edizione delle Narni Kids Map, si sono registrati numerosi partecipanti. Il progetto permette ai bambini di esplorare il territorio, unendo elementi di storia, arte e cinema. La mappa, pensata per coinvolgere i più giovani, è stata mostrata a un pubblico vario, con interesse crescente rispetto alla prima edizione. La presentazione si è svolta con successo, attirando attenzione su questa iniziativa educativa e culturale.