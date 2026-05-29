A spasso fra storia arte e cinema | ecco la seconda edizione delle Narni Kids Map
Durante la presentazione della seconda edizione delle Narni Kids Map, si sono registrati numerosi partecipanti. Il progetto permette ai bambini di esplorare il territorio, unendo elementi di storia, arte e cinema. La mappa, pensata per coinvolgere i più giovani, è stata mostrata a un pubblico vario, con interesse crescente rispetto alla prima edizione. La presentazione si è svolta con successo, attirando attenzione su questa iniziativa educativa e culturale.
Grande partecipazione per la presentazione della seconda edizione delle Narni Kids Map, il progetto dedicato alla scoperta del territorio attraverso lo sguardo dei più piccoli. Un pomeriggio all’insegna della cultura, della creatività e della valorizzazione della città ha animato Narni, tra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Gems Story Concept - From Comic Book Art to Live Action Video - Part 2
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