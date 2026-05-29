A San Vito dei Normanni si pianta l’albero della memoria e della speranza

SAN VITO DEI NORMANNI - Martedì 2 giugno 2026, alle ore 9, piazza Pertini si svolgerà la cerimonia di piantumazione dell’"Albero della memoria e della speranza". L’evento è dedicato al ricordo di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica barbaramente ucciso nel 2010, noto a tutti per il suo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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