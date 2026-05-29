A San Cipriano Picentino la memoria della lana diventa arte pubblica con Filare il Tempo

Da puntomagazine.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A San Cipriano Picentino, Piazza Umberto I ospita un monumentale fuso in marmo di Carrara e un'installazione di realtà aumentata dedicati alla tradizione della lavorazione della lana. L'opera pubblica intende celebrare l'antica attività delle filatrici locali, trasformando la memoria storica in arte visiva. La struttura e la tecnologia sono state installate per rendere omaggio alla tradizione artigianale del paese.

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Un monumentale fuso in marmo di Carrara e la realtà aumentata allestiscono Piazza Umberto I in memoria dell’antica tradizione delle filatrici picentine. Domenica 1° giugno, alle ore 18:00, Piazza Umberto I ospiterà l’inaugurazione di “ Filare il Tempo “, l’opera di Silvia Scaringella che trasforma lo spazio pubblico in un racconto collettivo fatto di memoria, identità e trasformazione. Promosso dal Comune di San Cipriano Picentino, con un concept sviluppato da Immerso coadiuvato da Yourban2030, il progetto intreccia arte pubblica, tradizione pastorale e realtà aumentata in un’esperienza contemporanea dedicata alla figura della filatrice e alla cultura della lana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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