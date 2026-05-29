A rilento ma senza stop | sbarcati altri 67 migranti a Lampedusa verso Porto Empedocle in 181

Altri 67 migranti sono sbarcati a Lampedusa, portando il totale a 181 persone trasferite verso Porto Empedocle. I migranti, provenienti da Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Eritrea e Pakistan, sono stati intercettati a bordo di un barcone di 10 metri dalla motovedetta della guardia di finanza. L’operazione si è svolta senza interruzioni, anche se con tempi lenti.

A rilento, ma senza nessuno stop. Altri 67 migranti, originari di Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Eritrea e Pakistan, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il barcone di 10 metri sul quale viaggiavano è stato intercettato e bloccato dalla motovedetta V1303 della guardia di finanza. I migranti hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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