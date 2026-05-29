A Parma gli studenti hanno picchiato un professore | l' immagine perfetta della società deregolamentata e senza padri
A Parma, alcuni studenti hanno aggredito un insegnante fuori dalla scuola, scatenando numerose reazioni. L'episodio è stato ripreso e condiviso sui social, suscitando discussioni sulla sicurezza e il rispetto nelle scuole. La vicenda ha coinvolto più studenti e si è verificata in un momento di tensione tra giovani e adulti. Nessuna altra informazione sui motivi dell'aggressione è stata resa nota. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Sta facendo molto discutere il caso, accaduto a Parma, del docente malmenato dagli studenti fuori dalla scuola. Sarebbe un grave errore liquidare l'episodio come se si trattasse di un fatto isolato e senza nessi con lo spirito del nostro tempo. Ritengo, invece, che lo si debba interpretare come inconfessabile espressione della deregolamentazione antropologica propria dell'odierna civiltà turbocapitalistica. Quest'ultima, come sappiamo, dal '68 ad oggi procede abbattendo ogni figura residua della legge, di modo che non si diano più barriere e argini alla circolazione onnidirezionale della forma merce e del connesso desiderio di consumo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Studente tredicenne accoltella una prof a scuola. «Ha ripreso l'aggressione con il cellulare»
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