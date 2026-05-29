A Parma gli studenti hanno picchiato un professore | l' immagine perfetta della società deregolamentata e senza padri

Notizia in breve

A Parma, alcuni studenti hanno aggredito un insegnante fuori dalla scuola, scatenando numerose reazioni. L'episodio è stato ripreso e condiviso sui social, suscitando discussioni sulla sicurezza e il rispetto nelle scuole. La vicenda ha coinvolto più studenti e si è verificata in un momento di tensione tra giovani e adulti. Nessuna altra informazione sui motivi dell'aggressione è stata resa nota. La polizia sta indagando sull’accaduto.