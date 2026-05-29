A Palazzo d’Accursio è arrivata la ‘Luisona’ di Stefano Benni | VIDEO

A Palazzo d’Accursio è stata presentata la “Luisona”, un personaggio descritto come una leggenda che continua a vivere. La figura, creata dallo scrittore Stefano Benni, è stata mostrata attraverso un video. La “Luisona” viene ricordata come una figura leggendaria che si inserisce nel patrimonio di storie popolari, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sul contesto della presentazione. La notizia si concentra sull’evento di esposizione e sulla figura stessa.

Ci sono leggende che non muoiono mai. Ce ne sono di epiche, di spaventose, quelle storiche e quelle divertenti. E ci sono, poi, quelle che a buon diritto entrano nell’immaginario popolare. Una di queste è sicuramente la mitica ‘Luisona’.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayIdeata dalla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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