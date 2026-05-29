a livorno torna tikitaly mixology arte balli nel segno dei tropici

A Livorno si svolge la seconda edizione di Tikitaly, evento che combina mixology, arte e balli in tema tropicale. La manifestazione si svolge sul lungomare, con la presenza di ospiti, musica e decorazioni che richiamano i Tropici. L'evento è stato annunciato con una presentazione pubblica, senza ulteriori dettagli su partecipanti o orari specifici. La giornata prosegue con attività e intrattenimento per i presenti.

Sole, mare, ospiti, per un evento che sul lungomare di Livorno si appresta ad inaugurare la sua seconda edizione. Si chiama Tikitaly, ed è il principale festival italiano dedicato alla cultura Tiki e alla mixology tropicale, in programma da oggi al 1° giugno. Per quattro giorni la città si appresta a diventare il punto d’incontro della scena Tiki internazionale, con oltre 60 tra bartender e ospiti provenienti da città simbolo della cocktail culture globale, come Los Angeles, Miami, Londra, Parigi, Las Vegas. Un evento che si prefigge di riunire professionisti ed entusiasti attorno a un immaginario ormai iconico, nato negli anni ’30 negli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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