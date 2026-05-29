A fuoco stabilimento balneare il giorno prima dell' apertura | danni ingenti si indaga

Da brindisireport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha danneggiato gravemente uno stabilimento balneare, che avrebbe dovuto aprire il 30 maggio per la stagione estiva. Le fiamme hanno distrutto le strutture e i materiali accumulati nel corso di mesi di lavoro. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per accertare le cause dell’incendio, che ha cancellato i preparativi dell’apertura. Nessuno è rimasto ferito.

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BRINDISI - Per il 30 maggio era prevista l'inaugurazione per l'apertura della nuova stagione estiva ma un incendio ha distrutto mesi di sacrifici e lavoro. Nella notte tra ieri e oggi, venerdì 29 maggio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti a Specchiola. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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