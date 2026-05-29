A Deliceto apre un Laboratorio creativo di falegnameria sociale
A Deliceto apre un laboratorio di falegnameria sociale aperto a tutti, senza limiti di età o residenza. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Mystica Harmonia’, finanziato dal Pnrr Borghi. Il laboratorio sarà attivato nelle prossime settimane. La struttura offrirà spazi dedicati alla lavorazione del legno e alla creazione di oggetti artigianali. Nessuna data di apertura ufficiale è stata ancora comunicata.
Senza limiti d’età o di residenza, tutti possono partecipare al Laboratorio Creativo di Falegnameria sociale che sarà attivato a Deliceto nell’ambito di ‘Mystica Harmonia’, progetto finanziato dal Pnrr Borghi. Sul sito ufficiale del Comune (link diretto: https:comune.deliceto.fg. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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