A Deliceto apre un Laboratorio creativo di falegnameria sociale

Notizia in breve

A Deliceto apre un laboratorio di falegnameria sociale aperto a tutti, senza limiti di età o residenza. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Mystica Harmonia’, finanziato dal Pnrr Borghi. Il laboratorio sarà attivato nelle prossime settimane. La struttura offrirà spazi dedicati alla lavorazione del legno e alla creazione di oggetti artigianali. Nessuna data di apertura ufficiale è stata ancora comunicata.