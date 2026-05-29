A Carlantino si svolge domenica la Festa della Madonna della Ricotta. La giornata inizia con degustazioni di prodotti locali, seguite da celebrazioni religiose durante la mattinata. La manifestazione coinvolge la comunità con eventi tradizionali e momenti di condivisione. La festa prosegue nel pomeriggio con attività e incontri aperti al pubblico, mantenendo viva la tradizione locale.

CARLANTINO (FG) – Fervono i preparativi a Carlantino per la Festa della Madonna della Ricotta, una delle tradizioni popolari e religiose più gustose della Puglia. Domenica 31 maggio, il paese della diga di Occhito celebrerà la propria devozione per la Madonna dell’Annunziata, detta “della Ricotta” per un’antichissima tradizione legata alla transumanza. Ad aprire la giornata saranno il suono delle campane e lo sparo di mortaretti. Alle ore 8, lo storico complesso bandistico “Celenna”, della vicina Celenza Valfortore, attraverserà il paese con la propria musica. Già mezz’ora dopo, inizierà la rievocazione storica dell’antica tradizione della preparazione della ricotta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Carlantino domenica c’è la Festa della Madonna della Ricotta

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