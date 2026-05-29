A Buttrio torna la fiera dei vini | 93 edizioni e un nuovo format per le anteprime

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno, a Buttrio si terrà la 93esima edizione della Fiera regionale dei vini, una delle più antiche manifestazioni enologiche italiane e la più lunga del Friuli Venezia Giulia. La fiera torna con un nuovo format dedicato alle anteprime dei vini, dopo aver già visto 92 edizioni precedenti. La manifestazione si svolge ogni anno nella città e coinvolge produttori e appassionati di vino della regione.