A Buttrio torna la fiera dei vini | 93 edizioni e un nuovo format per le anteprime

Da udinetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 5 al 7 giugno, a Buttrio si terrà la 93esima edizione della Fiera regionale dei vini, una delle più antiche manifestazioni enologiche italiane e la più lunga del Friuli Venezia Giulia. La fiera torna con un nuovo format dedicato alle anteprime dei vini, dopo aver già visto 92 edizioni precedenti. La manifestazione si svolge ogni anno nella città e coinvolge produttori e appassionati di vino della regione.

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Dal 5 al 7 giugno, Buttrio ospiterà la 93ma edizione della Fiera regionale dei vini, una delle manifestazioni enologiche più antiche d'Italia e la più longeva del Friuli Venezia Giulia. Quest'anno la kermesse si rinnova con un nuovo sottotitolo, ‘La vetrina delle anteprime’, e propone oltre 30. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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