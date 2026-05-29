A Brisighella si terrà la prima edizione de ’Il Volo degli Asini’ domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno. La manifestazione è stata annunciata e si svolgerà nel centro storico della cittadina, coinvolgendo attività legate al volo degli asini. L’evento prevede varie iniziative e spettacoli, con la partecipazione di diverse persone e animali, distribuite lungo le vie del paese.

È stata presentata la prima edizione de ’Il Volo degli Asini’, nuova manifestazione in programma a Brisighella domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno. L’iniziativa nasce dall’idea di un gruppo eterogeneo di cittadini che ha scelto di mettersi in gioco per rinnovare e valorizzare la tradizione delle feste paesane locali, attraverso un progetto condiviso sviluppato in collaborazione con la Pro Loco di Brisighella e con il patrocinio del Comune di Brisighella e dell’Unione della Romagna Faentina. Per due giornate, a partire dalle ore 16.30, il centro storico del borgo medievale si trasformerà in un palcoscenico diffuso tra teatro, musica, spettacoli dal vivo, laboratori e iniziative rivolte a cittadini e visitatori di tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Brisighella domenica e lunedì ’Il Volo degli Asini’

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