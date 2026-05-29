800 mila euro per i Comuni virtuosi | Santa Teresa di Riva riceve fondi

Santa Teresa di Riva riceverà 800 mila euro destinati ai Comuni considerati virtuosi. I fondi saranno impiegati per progetti di sviluppo locale e miglioramenti infrastrutturali. La somma è stata assegnata in base a criteri che valutano la gestione amministrativa e le performance economiche del Comune. La cifra rappresenta una parte del totale stanziato, distribuito tra diversi enti pubblici in base a specifici parametri di merito. Non sono stati forniti dettagli sui progetti specifici o sui criteri di selezione utilizzati.

? Punti chiave Come verranno utilizzati concretamente gli 800 mila euro a Santa Teresa?. Quali criteri hanno permesso a questo comune di superare gli altri?. Chi sono gli altri otto comuni siciliani selezionati per il premio?. Come cambieranno i servizi ai cittadini grazie a questi nuovi fondi?.? In Breve L'assessore Elisa Ingala ha firmato il decreto per i nove comuni beneficiari.. I fondi finanzieranno efficientamento energetico, mobilità sostenibile e gestione rifiuti.. Santa Teresa di Riva è l'unico ente messinese tra i nove selezionati.. I criteri di ripartizione seguono la legge finanziaria regionale 2026 sulla popolazione.. La Regione... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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