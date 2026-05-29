49enne litiga con la compagna a Torino e interviene la polizia era latitante da due anni | arrestato
Un uomo di 49 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato a Torino dopo una lite con la compagna. Era latitante da oltre due anni e dovrà scontare quasi tre anni di reclusione. La polizia è intervenuta durante il confronto tra i due. L’arresto è stato eseguito in seguito a un mandato di cattura internazionale. L’uomo è stato portato in carcere e dovrà scontare la pena residua.
Eseguito un arresto nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Un cittadino marocchino di 49 anni, latitante da oltre due anni, è stato fermato dagli agenti dopo una segnalazione di lite violenta. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024, dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione e pagare una pena pecuniaria di 10.500 euro. È stato inoltre denunciato per resistenza e false attestazioni a Pubblico Ufficiale. L’identificazione e il tentativo di fuga Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da una chiamata alla Centrale Operativa. Una donna, preoccupata per la propria... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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