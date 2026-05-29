49enne litiga con la compagna a Torino e interviene la polizia era latitante da due anni | arrestato

Notizia in breve

Un uomo di 49 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato a Torino dopo una lite con la compagna. Era latitante da oltre due anni e dovrà scontare quasi tre anni di reclusione. La polizia è intervenuta durante il confronto tra i due. L’arresto è stato eseguito in seguito a un mandato di cattura internazionale. L’uomo è stato portato in carcere e dovrà scontare la pena residua.