49enne litiga con la compagna a Torino e interviene la polizia era latitante da due anni | arrestato

Da virgilio.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 49 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato a Torino dopo una lite con la compagna. Era latitante da oltre due anni e dovrà scontare quasi tre anni di reclusione. La polizia è intervenuta durante il confronto tra i due. L’arresto è stato eseguito in seguito a un mandato di cattura internazionale. L’uomo è stato portato in carcere e dovrà scontare la pena residua.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Eseguito un arresto nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Un cittadino marocchino di 49 anni, latitante da oltre due anni, è stato fermato dagli agenti dopo una segnalazione di lite violenta. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024, dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione e pagare una pena pecuniaria di 10.500 euro. È stato inoltre denunciato per resistenza e false attestazioni a Pubblico Ufficiale. L’identificazione e il tentativo di fuga Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da una chiamata alla Centrale Operativa. Una donna, preoccupata per la propria... 🔗 Leggi su Virgilio.it

49enne litiga con la compagna a torino e interviene la polizia era latitante da due anni arrestato
© Virgilio.it - 49enne litiga con la compagna a Torino e interviene la polizia, era latitante da due anni: arrestato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Scontri Torino, camionetta della polizia bersagliata dai manifestanti e data alle fiamme

Video Scontri Torino, camionetta della polizia bersagliata dai manifestanti e data alle fiamme

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Latitante arrestato nel Salernitano: era irreperibile da due anni

Vede la polizia a Malpensa e scappa tra la folla, ma torna per prendere la compagna: arrestato latitante per tentato omicidioUn uomo, ricercato per tentato omicidio, è stato arrestato dopo essere stato individuato all'aeroporto di Malpensa.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web