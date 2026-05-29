Il 29 maggio 1985 si è verificata la tragedia dello Stadio Heysel di Bruxelles, causando la morte di 39 persone e il ferimento di oltre 600 spettatori. Durante la finale di Coppa dei Campioni tra due squadre italiane e un team inglese, si sono verificati crolli di barriere e scontri tra tifosi. La polizia ha usato gas lacrimogeni e cariche contro i supporters, contribuendo al caos. La partita fu immediatamente interrotta e successivamente annullata.

Il 29 maggio 1985 rappresenta la pagina più dolorosa dell’intera storia della Juventus, un giorno in cui lo sport si fermò davanti all’inconcepibile tragedia dello Stadio Heyse l di Bruxelles. Uno stadio fatiscente, l’impreparazione delle forze dell’ordine belghe e gravi errori nella gestione della vendita dei biglietti portarono a un bilancio devastante: 39 morti – di cui 32 italiani, 4 belgi, 2 francesi e 1 nordirlandese – e oltre 600 feriti. Il calcio d’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool era previsto per le ore 20:15, ma la partita iniziò solamente alle 21:40, in un’atmosfera surreale e spettrale. La Juventus vinse 1-0 grazie al rigore trasformato da Michel Platini, ma quella vittoria non fu mai realmente celebrata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - 29 maggio 1985: la tragedia dell’Heysel, la notte che cambiò il calcio per sempre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Strage dell'Heysel del 29 maggio 1985: la notte che cambiò il calcio per sempre

Notizie e thread social correlati

Buffon e il ricordo per la tragedia dell’Heysel: «Oggi il pensiero va alle 39 vittime dell’Heysel, alle loro famiglie e a tutti coloro che portano ancora dentro il peso di quella tragedia»Gianluigi Buffon ha scritto sui social che oggi pensa alle 39 vittime della tragedia dell’Heysel, alle loro famiglie e a chi ancora porta il peso di...

Accadde oggi: 29 maggio, la strage dello stadio Heysel a BruxellesIl 29 maggio 1985, nello stadio Heysel a Bruxelles, si verificò una tragedia durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.

Temi più discussi: Il 29 maggio diventa la giornata della memoria delle vittime dell'Heysel; Il 29 maggio Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Heysel: approvata la legge. Morirono 39 persone allo stadio; Heysel diventa memoria. L’omaggio dopo 41 anni; Incontro con l'ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi a Rutigliano 29 maggio 2026.

La Juve ricorda la strage dell'Heysel. 'Per sempre nei nostri cuori'. Si unisce anche il Torino: 'Una ferita indelebile del calcio europeo'. Il 29 maggio 1985 morirono 39 tifosi della Juventus prima della finale di Coppa Campioni col Liverpool #ANSA x.com

Heysel diventa memoria. L’omaggio dopo 41 anniLa strage nello stadio di Bruxelles del 1985 riconosciuta come Giornata nazionale. L’impegno dei familiari delle vittime per combattere la violenza nello sport. msn.com

Il 29 maggio Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Heysel: approvata la legge. Morirono 39 persone allo stadioIl 29 maggio Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’Heysel. Dopo l’approvazione della Camera, anche il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge promossa dall’onorevole Fabrizio ... corrierediarezzo.it