29 05 – Scoperto il tesoro di Matteo Messina Denaro – Drogata e stuprata dal branco – Roland Garros Sinner crolla per il caldo

Il 29 maggio sono stati sequestrati oltre 200 milioni di euro appartenenti a Matteo Messina Denaro, considerato un narcotrafficante. Sono stati arrestati anche l’ex moglie e il figlio dell’individuo. La scoperta del tesoro avviene in un’operazione di polizia. Nel frattempo, sui campi di tennis, un giocatore ha accusato un calo fisico per le alte temperature durante una partita a Roland Garros. In altri casi, si segnalano episodi di violenza e dipendenza da sostanze stupefacenti.

Home > Podcast > 2905 – Scoperto il tesoro di Matteo Messina Denaro – Drogata e stuprata dal branco – Roland Garros, Sinner crolla per il caldo Scoperto il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestrati oltre 200 milioni. Arrestati il narcotrafficante dell’ex primula rossa con l’ex moglie e il figlio. Melillo: “Evitata la riorganizzazione della mafia”. Drogata e stuprata dal branco nel palazzo del crack a Tor Cervara a Roma. Fermate cinque persone. Roland Garros, Sinner crolla per il caldo. Il numero 1 al mondo fuori al secondo turno battuto da Cerundolo. 2905 – Scoperto il tesoro di Matteo Messina Denaro – Drogata e stuprata dal branco – Roland Garros, Sinner crolla per il caldo New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Arrestato fedelissimo di Matteo Messina Denaro: sequestrati beni per 200 milioni

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