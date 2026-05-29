23° Forum Digitale Europeo a Lucca | AI sport e big media al FED Europe 2026 28 e 29 Maggio

Da digital-news.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23° Forum Digitale Europeo si terrà a Lucca il 28 e 29 maggio 2026, con focus su intelligenza artificiale, sport e media. L’evento riunirà professionisti e aziende del settore per discutere di innovazioni tecnologiche e tendenze digitali. La città si conferma come centro di riferimento per il settore media e tecnologia in Europa. La manifestazione si svolgerà presso il FED Europe 2026.

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L’edizione 2026 si distingue per un’importante novità temporale: per la prima volta nella sua storia, la kermesse si svolgerà nel mese di maggio. Questa scelta, non è puramente logistica ma mira a inaugurare nuove modalità di coinvolgimento che permettano a ogni delegato di essere protagonista attivo della discussione. Il Forum si presenta come un laboratorio di idee e connessioni strategiche, capace di attrarre un pubblico di altissimo profilo composto per il 37% da CEO dell’industria dei media, oltre a decision-maker e responsabili tecnici provenienti da tutta Europa. Il cuore pulsante dell’evento si svilupperà attorno a cinque pilastri... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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