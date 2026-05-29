23° Forum Digitale Europeo a Lucca | AI sport e big media al FED Europe 2026 28 e 29 Maggio

Notizia in breve

Il 23° Forum Digitale Europeo si terrà a Lucca il 28 e 29 maggio 2026, con focus su intelligenza artificiale, sport e media. L’evento riunirà professionisti e aziende del settore per discutere di innovazioni tecnologiche e tendenze digitali. La città si conferma come centro di riferimento per il settore media e tecnologia in Europa. La manifestazione si svolgerà presso il FED Europe 2026.