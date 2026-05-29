194 miliardi buttati via | il fallimento del PNRR è qualcosa di cui dobbiamo vergognarci davvero

Il Financial Times ha descritto come un fallimento la gestione italiana dei fondi del PNRR, pari a 194 miliardi di euro. Questi fondi, destinati a migliorare infrastrutture e servizi, sono stati spesi senza chiarezza sulla loro destinazione. La mancanza di trasparenza solleva dubbi su come siano stati utilizzati e sulla reale efficacia degli investimenti previsti dal Piano.

Il Financial Times ha definito "un fallimento" la gestione italiana dei fondi del PNRR, 194 miliardi che dovevano cambiare il Paese e che non si capisce che fine abbiano fatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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