Dodici moto vintage sono state esposte in una mostra dedicata allo stile, attirando appassionati e curiosi. Le moto, tutte create in stile “modern classic”, sono state presentate come esempi di design più che di velocità. La mostra si è concentrata sull’estetica e sul valore di queste motociclette, considerate ancora oggi come scelte di stile e non semplici mezzi di trasporto. Non sono stati annunciati eventi o vendite durante l’esposizione.

Le moto vintage, da molti conosciute come modern classic, sono una delle poche categorie motociclistiche che hanno ancora il pregio di sembrare una scelta, non un compromesso. Non sono la moto di chi vuole solo andare da A a B, né quella di chi ha bisogno di dimostrare qualcosa con una carenatura larga come un frigorifero. Sono, molto più semplicemente, il modo più elegante per dire che si vuole una moto con carattere, ma senza rinunciare alla vita vera. Quella fatta di semafori, parcheggi stretti, strade di provincia e, ogni tanto, un’uscita in cui il casco non è solo un accessorio ma quasi un’estensione del guardaroba. Dentro questo universo ci sono quattro famiglie, e capirle aiuta più di qualsiasi discussione da bar su «quale è una vera moto». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 12 moto vintage bellissime, per chi pensa che lo stile conti più della velocità

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