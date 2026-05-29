Lunedì 1 giugno gli uffici amministrativi del Distretto di via Curtatone 54 saranno chiusi e non svolgeranno attività. La chiusura riguarda i servizi della zona di Arezzo e comporta orari ridotti o sospensione delle attività presso la sede. La data di riferimento è il primo giorno del mese di giugno. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o eventuali riaperture è stato comunicato.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Lunedì 1 giugno gli uffici amministrativi della sede del Distretto di via Curtatone 54 non effettueranno attività. I servizi sanitari presenti all’intenro della palazzina saranno regolamente attivi ma anticiperanno la chiusura alle ore 13. Saranno chiuse, inoltre, le attività dei servizi Consultoriali e del Centro Autismo all’interno della zona del Pionta. Chiuso anche l'ufficio URP: il servizio di informazione telefonica sarà comunque garantito dal Punto info 0575 379120, che effettuerà il consueto orario dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Rimangono chiusi il 1°giugno anche i servizi delle Unità operative che fanno capo alla Medicina Legale delle aree provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 1° giugno, chiusure servizi e orari ridotti alla zona Distretto aretina

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