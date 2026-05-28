Vincenzo Italiano dice addio al Bologna | Forza Bologna sono stati 2 anni spettacolari

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vincenzo Italiano ha annunciato di aver lasciato il Bologna dopo due stagioni. L'allenatore si è fermato davanti ai giornalisti all'uscita da Casteldebole, senza fornire dettagli ulteriori. La decisione è stata comunicata pubblicamente, confermando il suo addio al club. Non sono state rilasciate dichiarazioni su future destinazioni o motivazioni specifiche della separazione. La notizia segna la fine dell’esperienza di Italiano alla guida della squadra.

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L'ormai è tecnico rossobù si è fermato davanti ai cronisti all'uscita da Casteldebole dopo la risoluzione consensuale del contratto: "Ci siamo lasciati bene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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