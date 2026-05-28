Vincenzo Italiano ha annunciato di aver lasciato il Bologna dopo due stagioni. L'allenatore si è fermato davanti ai giornalisti all'uscita da Casteldebole, senza fornire dettagli ulteriori. La decisione è stata comunicata pubblicamente, confermando il suo addio al club. Non sono state rilasciate dichiarazioni su future destinazioni o motivazioni specifiche della separazione. La notizia segna la fine dell’esperienza di Italiano alla guida della squadra.

L'ormai è tecnico rossobù si è fermato davanti ai cronisti all'uscita da Casteldebole dopo la risoluzione consensuale del contratto: "Ci siamo lasciati bene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vincenzo Italiano dice addio al Bologna: "Forza Bologna, sono stati 2 anni spettacolari"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTER-BOLOGNA 3-4: RIGORI DA INCUBO TIFOSI FURIOSI! Italiano riscrive la storia della Supercoppa

Notizie e thread social correlati

Italiano saluta, risolto il contratto: “Ho concluso il mio ciclo a Bologna, sono stati 2 anni spettacolari”Vincenzo Italiano ha annunciato di aver concluso il suo ciclo a Bologna dopo due anni, definendo il periodo “spettacolare”.

Leggi anche: Italiano, è ufficiale l’addio al Bologna

Temi più discussi: Bologna, il futuro di Italiano è un rebus. Il tecnico rossoblù può finire al Napoli di De Laurentiis dopo l'addio di Antonio Conte; Vincenzo Italiano vicino all'addio al Bologna; Italiano al Napoli, c’è l’intesa. Mercato: due protagonisti verso l’addio; Italiano verso il Napoli, ma l’eredità di Conte pesa.

#Bologna, a seguito dell’incontro odierno durato più di 2 ore, si è giunti ad una conclusione: sarà imminente l’addio tra Vincenzo #Italiano ed il #Bologna. Separazione consensuale tra le parti. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato x.com

Bologna-Italiano, vertice finito: le parti si dicono addio. Il mister va a Napoli?Vincenzo Italiano è arrivato a Casteldebole intorno alle 12.15. Il tecnico ha incontrato il Bologna al fine di decidere il suo futuro. I primi ad arrivare sono stati l'amministratore delegato Fenucci ... msn.com

SKY - Italiano dice addio al Bologna, trovato l'accordo per la separazione consensualeVincenzo Italiano dice addio al Bologna. L'allenatore e i rossoblù hanno trovato l'accordo per la separazione consensuale in grande serenità dopo il vertice che vi abbiamo anticipato nelle scorse ore. napolimagazine.com

Vincenzo De Luca è di nuovo il nuovo sindaco di Salerno reddit