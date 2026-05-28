Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 17 | 25

Il servizio di Astral infomobilità segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione è datata 28 maggio 2026 alle 17:25. Non sono riportati dettagli specifici sulle condizioni del traffico o eventuali incidenti. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale per gli utenti della rete di trasporto locale e regionale. Non sono state menzionate variazioni di percorso o chiusure stradali.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in esterna code a tratti traffico intenso tra Roma Fiumicino e Tuscolana code a tratti anche in interna tra Cassia e Salaria è più avanti tra Bufalotta Prenestina andiamo sulla tratto Urbano della A24 attenzione perché è segnalato un veicolo in panne la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo sul tratto si stanno formando code se spostiamo ora sulla Roma Fiumicino per traffico rallentamenti tra Parco dei Medici e il raccordo verso Fiumicino mentre nella direzione opposta si sta in coda... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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