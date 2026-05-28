Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 28 maggio 2026, è stata diffusa una comunicazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione di Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafficato in queste ore il raccordo anulare in chat esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana in interna code tra Cassia Veientana e Salaria e proseguendo code a tratti tra Bufalotta Prenestina ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 e rallentamenti tra Portonaccio e Tor Cervara in uscita da Roma Qualche rallentamento anche sulla roma-fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana in direzione dell'EUR per chi viaggia verso il litorale segnaliamo code sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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