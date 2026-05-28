Verso la tariffazione puntuale | si estende a Pisa la misurazione dell' indifferenziato

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Pisa si amplia la sperimentazione di misurazione dei rifiuti indifferenziati, ora anche nelle zone di Porta a Lucca sud-est, via Bonanno e I Passi. Dopo i quartieri di Cep, Don Bosco, Pratale, Gagno e Porta a Lucca ovest, la rilevazione si estende alle nuove aree. L’obiettivo è passare alla tariffazione puntuale. La misurazione riguarda sia utenze domestiche che non domestiche, con l’intento di monitorare la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.

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Dopo i quartieri di Cep, Don Bosco, Pratale, Gagno e Porta a Lucca ovest, si estende anche alle zone di Porta a Lucca sud-est, zona di via Bonanno e I Passi, la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con l'obiettivo di arrivare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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