Verso la tariffazione puntuale | si estende a Pisa la misurazione dell' indifferenziato

A Pisa si amplia la sperimentazione di misurazione dei rifiuti indifferenziati, ora anche nelle zone di Porta a Lucca sud-est, via Bonanno e I Passi. Dopo i quartieri di Cep, Don Bosco, Pratale, Gagno e Porta a Lucca ovest, la rilevazione si estende alle nuove aree. L’obiettivo è passare alla tariffazione puntuale. La misurazione riguarda sia utenze domestiche che non domestiche, con l’intento di monitorare la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.

Dopo i quartieri di Cep, Don Bosco, Pratale, Gagno e Porta a Lucca ovest, si estende anche alle zone di Porta a Lucca sud-est, zona di via Bonanno e I Passi, la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con l'obiettivo di arrivare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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